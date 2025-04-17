محمد الإتربي: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد

قال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على أنشطة الاقتصاد وعلى عمليات الإقراض الفترة القادمة.

وأوضح الإتربي في تصريحات لـ CNBC عربية: "نتوقع انخفاض العائد على أذون الخزانة ما سيؤثر إيجابا على تكلفة الدين العام".

المركزي يقرر خفض الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.



البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

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