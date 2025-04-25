الجمعة 25 أبريل 2025
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اقتصاد

كيف تستقبل حوالة بالدولار في بنك مصر وقيمة الرسوم؟

بنك مصر
بنك مصر

كشف بنك مصر عن كل التفاصيل التي تخص عملية إرسال واستقبال  العملاء حوالة بالدولار.

بيانات الحوالات البنكية 

ولعل من أهم البيانات التي تطلب إجراء الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال الملايين من  عملاء  البنوك، وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار.

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

رسوم حوالة بنك مصر

يقدم بنك مصر كل تلك المزايا برسوم تنافسية حيث لا يتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة استقبال حوالة الدولارات، مما يوفر للعملاء العديد من الوسائل لتلقي تحويلاتهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال نظام آلي في كافة أنحاء الدولة.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أسباب منع وصول الحوالة البنكية في موعدها وأسباب تأخر الحصول علي حوالات بنكية لهم.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز أسباب منع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

أسباب منع وصول الحوالة البنكية 

وتشمل قائمة تلك الأسباب ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي تلك المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام، ولا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية. 

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

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