إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرر مسئولو البنك الأهلي إيقاف الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% و23.5 شهريا في البنك الأهلي.

وجاء قرار البنك تماشيا مع آخر قرار من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة اساس.

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم.

وأشار إلى أن اللجنة قررت التالي:

إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2 %

تسري التغييرات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 /4 /2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

وأضاف الأتربي أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %

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