السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

إزالة أعمدة خرسانية مخالفة خلال حملة بالدقهلية (صور)

إزالة بالأيدي الأعمدة
إزالة بالأيدي الأعمدة الخرسانية في المهد بالمنصورة، فيتو

 شنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، حملاتها على كافة المبانى المخالفة الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

 وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

إيقاف الأعمال بالمهد وإزالة أعمدة وجدران

  وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال بالمهد وإزالة أعمدة وجدران الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بمنطقة شارع الرخاوى، بنطاق حي غرب المنصورة  لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

 وأشرف على أعمال الإزالة  نائبى رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، والدكتورة رولا مدحت، وفريق العمل المشكل من  فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالأدارة الهندسية.

إزالة المخالفات لتنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة طريق الحمادات بالإسماعيلية (صور)

إزالة 52 حالة تعدٍ بالبحيرة

تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات 

 فيما أشار أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

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