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رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال تجهيز الحدائق العامة لاستقبال شم النسيم (صور)

تجهيز الحدائق لشم
تجهيز الحدائق لشم النسيم بالدقهلية، فيتو

ترأس احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة حملة لمتابعة جاهزية الحدائق العامة لاستقبال الإخوة المسيحيين فى عيدهم المجيد، وكذا استقبال جموع المواطنين فى أعياد شم النسيم.


جاهزية الحدائق العامه لشم النسيم 

 

جاء ذلك فى  إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن ضرورة جاهزية كافة الحدائق العامة بنطاق حى غرب المنصورة لاستقبال الإخوة المسيحيين فى عيدهم المجيد.

حي غرب يرفع الطوارئ لشم النسيم 

وفى هذا الشأن تفقد أحمد محمد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت برفقة محمد حسنى النادى سكرتير حى غرب المنصورة، وإبراهيم حمزة مدير الحدائق، أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة التابعة لرئاسة حى غرب المنصورة.

ويأتي تجهيز الحدائق على رأسهم حديقة شجرة الدر المتواجدة على ضفاف نهر النيل بمنطقة المشاية السفلية، للإطمئنان على جاهزية الحدائق من خلال رفع كفاءة النظافة والتأكد من توفر كافة سبل الراحة والسلامه بكافة الحدائق  لتكون على إستعداد تام لإستقبال جميع أهالى المحافظة المترددين على الحدائق  وذلك تنفيذا لتوجيهات معالى الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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