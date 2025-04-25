إزالة المخالفات لتنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة طريق الحمادات بالإسماعيلية (صور)

واصلت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية أعمال الإزالات ورفع المخالفات؛ تمهيدًا لتنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة طريق الحمادات، والذي بدأت فيه مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

إشادة بتعاون المواطنين مع الوحدة المحلية

وأكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الأعمال الخاصة بإزالة التعديات والإشغالات تنفذها الوحدة المحلية لقرية نفيشة تحت إشراف ومتابعة المهندس وائل المصري وبمعدات الوحدة المحلية للقرية، وبالتعاون مع المركز وبتنسيق كامل مع مديرية الطرق والنقل، مؤكدًا تعاون المواطنين الذين أشادوا بالجهد المبذول وحلمهم الذي بات قيد التنفيذ.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال طريق الحمادات

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أجرى في يناير الماضي جولة تفقدية سيرًا على الأقدام لقرى أبوعطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبوآدم، وصولًا إلى طريق البلاچات.

ووجه المحافظ بمد الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبوعطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبوعطوة بمنطقة السحارة ومده إلى قرى الحمادات ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

بدء التنفيذ الفوري في محور التوسعة

كما وجه مديرية الطرق والنقل فى محافظة الإسماعيلية، بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المحور الهام وتوسعته وترفيقه حيث تشمل الأعمال توسعة الطريق من عرض 5:4 أمتار إلى 10 أمتار، وإنارة الطريق، وترفيقه بالكامل، وذلك عن طريق تعديل شبكة مياه الشرب وإنهاء مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال منذ 1 فبراير وتستمر حتى 1 يوليو 2025.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.