إزالة 52 حالة تعدٍ بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

وشددت على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه وفق الجداول الزمنية المحددة في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة 52 حالة تعدي على مساحة 2954 متر مربع

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، خلال يومين عن إزالة 52 حالة تعدي على مساحة 2954 متر مربع.

وطالبت محافظ البحيرة بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم تكرار التعديات، مع التشديد على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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