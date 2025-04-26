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محافظات

تموين الدقهلية تعلن إجمالي كميات القمح الموردة إلى صوامع المحافظة

توريد القمح لصوامع
توريد القمح لصوامع الدقهلية، فيتو

أعلن وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية، المحاسب علي حسن أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن بالمحافظة بلغ 15 ألفًا 516 طنًّا في الصوامع.

توريد 15 ألفًا 516 طنًّا في الصوامع

‏‎وتابع وكيل تموين الدقهلية في جولة تفقدية  بمرافقة المهندس سامي رزق مدير صيانة الحبوب بتموين الدقهلية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مواقع تخزين الأقماح، والتأكد من فتح موقع تسلم القمح وسير العمل بأماكن التخزين بشكل منتظم لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين وتأكيد تسلمها وفق الضوابط المقررة.

تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في التوريد 

وأكد وكيل تموين الدقهلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025 لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

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المنزرعة 231437 فدانًا والكمية المتوقع توريدها 416586 طنًّا تقريبًا

 وأوضح أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231437 فدانًا والكمية المتوقع توريدها تبلغ 416586 طنًّا تقريبًا، وأن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعًا.

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