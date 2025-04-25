محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة النائب ثروت فتح الباب (صور)

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم واجب العزاء لأسرة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، في قرية الدراكسة، بمركز منية النصر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالدقهلية والمحافظات، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية، ووائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه القلبية، لأسرة النائب الراحل الكريمة ولأهله وأصدقائه ومحبيه.

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ

وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن الفقيد الراحل صاحب مسيرة عطاء طويلة قدم خلالها العديد من الإنجازات في العمل العام وخدمة الوطن والمواطنين.

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