بعد تكرار الحرائق، الحماية المدنية توجه نصائح لمزارعي القمح بالوادي الجديد

حذرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، جموع المزارعين بمراكز المحافظة الخمسة، من أخطار الحريق التي تنشب أثناء أو بعد حصاد القمح، وذلك بمناسبة موسم حصاد القمح بالبلاد وهو من أهم مصادر الأمن القومي والغذائي.

ودعت الحماية المدنية بالوادي الجديد، كافة المسئولين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها على مستوى المحافظة، ورؤساء مجالس المراكز والمدن والوحدات الفرعية التابعة لها بالتنبيه على المزارعين بالتعليمات الوقائية لتجنب حدوث أي حرائق أثناء أو بعد الحصاد.

وجاء في بيان إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، أن أسباب الحريق في المحاصيل الزراعية بصفة عامة هي الآتي:-

١- الإهمال من القائمين علي العمل - وتنتج من الإهمال أكثر ۹۸ % من حرائق الإنتاج الزراعي.

٢. الحريق العمد

٣. الاسباب الطبيعية (الصواعق - والبراكين).

وأشارت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، إلى أن الوقاية من حدوث حرائق المحاصيل الزراعية، نبدأ من المزارع نفسه بعمل ممرات داخل وحول الزراعات - بمسافة من ۲ إلى ٤ أمتار تقريبا والحفاظ علي تلك المسافة نظيفة لمنع انتشار النيران لباقي الأرض.

يمنع التدخين نهائيا داخل الأرض أو أي وسائل مصدرة لهب بقرب من الأرض وخاصة أثناء فترة الحصاد.

فحص المركبات - والدراسة - أو الآلات الزراعية المستخدمة في الحصاد جيد قبل الحصاد خارج الأرض وعدم استخدام معدات من منتجة الشرز أو الحرارة نهائيا.

تجهيز المعدات المستخدمة في الحصاد بأجهزة إطفاء يدوية صالحة - لسرعة الاستخدام.

تجنب الحصاد في الأوقات التي تكون فيها الهواء شديد أو تكون الحرارة عالية.

ثالثا: إجراءات النقل والتخزين داخل الصوامع:-

- الكشف علي السيارات المخصصة للنقل والتأكد من مدى سلامتها الفنية.

- عدم استخدام معدات من منتجة الشرز أو الحرارة نهائيا.

- مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أي احتمال زيادة بصفة دورية بالصوامع.

- التأكد من صلاحية أنظمة سحب والطرد وذلك لتجنب ظاهرة الانفجار الغباري بالصوامع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.