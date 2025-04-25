تحرير 18 مخالفة بواحة الداخلة ومتابعة استلام الأقماح بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وبمعاونة مفتشى تموين الإدارة، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والمحلات العامه والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز والخرجين بغرب الموهوب وكذلك متابعة انتظام استلام الأقماح بشونة غرب الموهوب ولمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن إجمالي مخالفات 18 مخالفة متنوعة تضمنت مخالفة استخدام اسطوانات بوتاجاز منزلي في غير الغرض المنزلي (مطعم )، ومخالفة سلع مجهولة المصدر، و9 مخالفات عدم إعلان عن أسعار السلع وكذلك 7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والعرض علي النيابة العامة.

وأكدت مديرية التموين استمرار جهود الرقابة خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق، وحماية المستهلك، وضبط أي مخالفات تموينية، في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين وضمان جودة السلع المتداولة.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توافر سلع غذائية آمنة وبأسعار مناسبة، خاصة في فترات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء.

كما تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم استقرار السوق المحلية، من خلال التعاون المستمر بين مديرية التموين والجهات الرقابية الأخرى، لضبط المخالفات ومنع التلاعب في الأسعار أو تداول السلع منتهية الصلاحية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

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