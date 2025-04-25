الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

تفتيش مفاجئ على المخابز لمتابعة تفعيل مبادرة حقك بالميزان بالوادي الجديد

رئيس مركز باريس،
رئيس مركز باريس، ڤيتو

أجرى عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة تفتيش مفاجئ على أحد المخابز للتأكد من تطبيق منظومة الخبز المدعم وتفعيل مبادرة (حقك بالميزان) طبقا للأوزان المقررة.

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، التفتيش المفاجئ على الأفران البلدية لمتابعة أوزان رغيف الخبز ومدى جودته والتحقق من تفعيل المنظومة طبقا للأوزان المقررة والمعلنة بكل لوحة إرشادية داخل المخابز، وأيضا التأكيد علي مدي رضاء المواطنين من تطبيق مبادرة "حقك بالميزان.

وأكد رئيس المركز، أن المرور أسفر عن وجود نقص في وزن رغيف الخبز  وتم تسليم المواطنين الخبز عن طريق الميزان ثم وجه السيد رئيس المركز بتطبيق القانون وتحرير المحاضر  للمخالفات التي تم اكتشافها أثناء المرور.

ولفت عبد الناصر، إلي تحرير محاضر للمخالفين تضمنت 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر نقص وزن.
عدد 1 محضر خبز غير مطابق للمواصفات.

و أوضح رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد للمواطنين أن الوحدة المحلية بها غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى وأرقام تليفونات خط الساخن وغيرها مسجلة وواضحة بالبنرات لسرعة تلقي شكاوى المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتأكيد علي الاستمرار في تطبيق مبادرة "حقك بالميزان"، بالمخابز مع تعميمها لتشمل مخابز الرغيف المحسن والسياحي وأيضا توافر الموازين الجديدة.

 متطوعي مبادرة "حقّك بالميزان"

وفي إطار حرصها على متابعة سير العمل وتذليل العقبات، عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق اجتماعًا مع فريق متطوعي مبادرة "حقك بالميزان"، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مدير فرع حماية المستهلك بالمحافظة ومقرر اللجنة العليا للمبادرة، والأستاذ أحمد هشام المشرف على فريق المتطوعين؛ لمتابعة أعمال المبادرة ومناقشة الشكاوى والعقبات التي تواجه المبادرة.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود المبذولة من قبل فريق المتطوعين خلال الفترة الماضية، معربة عن تمنياتها بالمزيد من الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدة على دورهم الهام في نشر الوعي بالمبادرة بين المواطنين وتلقي الشكاوى ورصد المشكلات لسرعة حلها.
كما أكدت على دور المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، والتي تعمل على توفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ بعقد لقاء أسبوعي مع الفريق لمناقشة الآراء والأفكار والرؤى الجديدة، بناءً على ما يتم رصده على أرض الواقع، وذلك بهدف تعزيز دور المبادرة بما يخدم المواطن ويحقق أفضل النتائج.

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