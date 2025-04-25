الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على حريق أجران القمح في الوادي الجديد (صور)

جانب من الحريق، ڤيتو
جانب من الحريق، ڤيتو

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، محاولة السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل في أجران لمحصول القمح بإحدى قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى بلاغا يفيد باشتعال النيران بأحد أجران محصول القمح بمنطقة عزب القصر بمركز الداخلة حيث تسببت الرياح في انتقال ألسنة اللهب علي مساحة كبيرة وتفحم كميات كبيرة من التبن والقمح.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وسط محاولات من الأهالي لمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة لموقع الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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