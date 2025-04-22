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محافظات

نعى نفسه قبل وفاته، رحيل ممدوح على أشهر منادي وفيات بالمحسمة في الإسماعيلية

الراحل ممدوح على،
الراحل ممدوح على، فيتو

في مشهد مؤثر هزّ قلوب أهالي قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، توفي الحاج ممدوح علي، أحد أبرز منادي الوفيات في المنطقة، بعد أن سجل مقطع فيديو ينعى فيه نفسه قبل وفاته. 

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شخصية محبوبة في القرية 

كان الحاج ممدوح شخصية محبوبة في قريته التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، عرف بتفانيه في خدمة المجتمع المحلي من خلال إعلان أخبار الوفيات. وقد أثار الفيديو الذي سجله لنفسه قبل وفاته مشاعر الحزن والتأثر بين أهالي القرية، حيث عبّر فيه عن استعداده للقاء ربه، مما يعكس إيمانه العميق وقربه من الله. 

 

تداول مقطع فيديو ضمن نعي الراحل 

تداول أهالي المحسمة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم لفقدان رجل كان جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المحلي. وقد أقيمت له جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من سكان القرية، الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

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