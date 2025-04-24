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حريق هائل بقرية الواصفية بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية (صور)

حريق هائل بقرية الواصفية،
حريق هائل بقرية الواصفية، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات زراعية وهيش بالقرب من شريط السكك الحديدية فى قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.   

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انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء والتدخل السريع بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بقرية الواصفية ومدينة أبو صوير إلى مكان الحريق الذي شب في مخلفات زراعية وهيش بالقرب من شريط السكك الحديدية بالقرية دون خسائر بشرية أو إصابات.  

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق، فيتو

إخماد الحريق 

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق وجار عملية التبريد.
 

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق، فيتو

 

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