الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: مستعدون لاتخاذ خطوات لطمأنة العالم بشأن برنامجنا النووي

عراقجي، فيتو
عراقجي، فيتو

 أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، استعدادها لاتخاذ خطوات معقولة لطمأنة المجتمع الدولي حول برنامجنا النووي.

وقبل وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي تستضيفها سلطنة عمان غدا السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوزير عراقجي وصل إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.


وأضاف: “بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي غدا السبت”.


كذلك، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت‌ روانجي، ونائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌ آبادي، سيتوليان رئاسة الفريق الفني الإيراني في المفاوضات الفنية غير المباشرة غدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسماعيل بقائي الخارجية الإيرانية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة إيران

مواد متعلقة

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

إيران توافق على بناء محطة نووية جديدة بتمويل روسي

اجتماع ثلاثي مع وكالة الطاقة الذرية لبحث برنامج إيران النووي
ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر)

استوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

بث مباشر، مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، الإفتاء توضح معنى حديث إحباط العمل

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية