الخارجية الإيرانية: مستعدون لاتخاذ خطوات لطمأنة العالم بشأن برنامجنا النووي

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، استعدادها لاتخاذ خطوات معقولة لطمأنة المجتمع الدولي حول برنامجنا النووي.

وقبل وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي تستضيفها سلطنة عمان غدا السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوزير عراقجي وصل إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.



وأضاف: “بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي غدا السبت”.



كذلك، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت‌ روانجي، ونائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌ آبادي، سيتوليان رئاسة الفريق الفني الإيراني في المفاوضات الفنية غير المباشرة غدًا.

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