أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات ضخمة في غلاف غزة ناجمة عن عمليات لجيش الاحتلال في القطاع.

وأمس، شهد شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، انفجارات ضخمة ومتتالية هزت المنطقة، وسط تعتيم إعلامي فرضته الرقابة العسكرية الإسرائيلية على تفاصيل الحدث.

ورغم محاولات التعتيم، تسربت معلومات من وسائل الإعلام العبرية تكشف عن عملية عسكرية معقدة شاركت فيها وحدات من جيش الاحتلال، مما ينبئ بتصعيد جديد وخطير في المشهد الميداني.

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