الملك أحمد فؤاد في ضيافة متحف أم كلثوم بالمنيل

خلال زياراته الدورية للعاصمة المصرية، زار الملك أحمد فؤاد الثاني “آخر ملوك مصر” متحف أم كلثوم بالمنيل.

كان في استقباله المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث استمع لشرح من حاتم البيلى مدير المتحف عن مقتنيات كوكب الشرق الموجودة، ثم شاهد فيلم تسجيلي عن حياتها وأبرز المحطات الفنية، وتفقد أعمال الترميم الجارية بقصر المانسترلي ومقياس النيل.. كما التقط صورًا تذكارية مع زوار المتحف والعاملين به.

وفي نهاية اللقاء، قدم الملك الشكر لـوزارة الثقافة على الجولات التي نظمتها له خلال فترة إقامته بالقاهرة.

يعد متحف أم كلثوم بموقعه على النيل، مزارًا هامًا لكل عشاق كوكب الشرق وقبلة لمحبي الطرب المصري الأصيل.

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