"حلقة القاهرة النقدية"، محمود الضبع في ضيافة بيت الشعر العربي

في إطار تعزيز وزارة الثقافة للتنمية الثقافية، وفي إطار الدور المحوري القائم به قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في دعم المشاريع والحركة الثقافية، ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" - خلف الجامع الأزهر- حلقة نقاشية جديدة من حلقات "القاهرة النقدية.. ناقد ومشروع".

تتمحور الحلقة الجديدة حول أستاذ النقد الأدبي الدكتور "محمود الضبع"، وذلك في السابعة مساء الأحد "٢٠ أبريل".

ومن المقرر أن يدير الحلقة الناقد "أحمد حسن عوض"، ويشاركه في الأمسية الروائي "سيد الوكيل"، والنقاد والأكاديميين "حمدي سليمان"، "علاء الجابري" و"نهلة راحيل".

تأتي هذه الحلقة احتفاءً بمسيرة الناقد والأكاديمي الدكتور محمود الضبع، الذي يُعد أحد الوجوه البارزة في المشهد الثقافي والأكاديمي العربي، بما يمتلكه من مشروع نقدي متكامل يربط بين تحليل النصوص، وتأويل الخطاب، والنقد الثقافي، والدراسات البينية التي تتجاوز حدود التخصص التقليدي.

وتميّز "الضبع" عبر مسيرته العلمية بإصداراته التي جمعت بين العمق النظري والانفتاح على متغيرات العصر، بالإضافة إلى أدواره المؤسسية في إدارة وتطوير عدد من الهيئات الثقافية والتعليمية في مصر وخارجها.

جدير بالذكر أن الدكتور "محمود إبراهيم الضبع" ناقد أدبي وأكاديمي مصري بارز، يشغل حاليًا منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، وأستاذ النقد الأدبي الحديث والباحث في الدراسات الثقافية. وقد اثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والأبحاث. وقد حاز على جائزة طه حسين في النقد الأدبي، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في هذا المجال.

حلقة القاهرة النقدية تسعى إلى إعادة النقد للمشهد الثقافي والالتفات مجددًا للمشاريع النقدية الفارقة ومناقشتها والوقوف على نقاط تميزها وجدتها، كما تسعى إلى توحيد جهود النقاد وتواصل الأجيال النقدية بعضهم ببعض وفتح سُبل الحوار بينهم، مبادرة تبناها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ديسمبر الماضي وأصبحت مقرًا دائمًا لها في كل لقاءاتها.، حيث أكد الشاعر "سامح محجوب" مدير بيت الشعر العربي إن تلك المبادرة بداية واعدة لمشروع ثقافي كبير وجاد.

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