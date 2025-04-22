سوزان مختار تحيي حفلًا غنائيًّا ببيت السحيمي غدًا

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا للفنانة "سوزان مختار" وفرقتها الموسيقية، وذلك في يوم الأربعاء 23 أبريل في الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن المطربة سوزان مختار بدأت مسيرتها الفنية فى عام 2008 بمشاركتها في العديد من الحفلات والمهرجانات والمناسبات القومية منها: حفلات ليالي التليفزيون، مهرجان مونيال فيستفال هولندا، مهرجان موازين المغرب، العيد الوطني بالإمارات، العيد الوطني بالجزائر، مهرجان السياحة اليمني، حفلات بالعاصمة الفرنسية باريس، مهرجان سوجتس بيودا بيست، اليوم الدولي المصري بدولة الكويت، بالإضافة إلى مشاركتها لثلاث أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية (غنوة الليل والسكين- مأساة جيفارا- أدهم الشرقاوي).

وتغني "سوزان" مجموعة من الأعمال لكبار المؤلفين والملحنين منها الأغانى الطربية انا بعشقك ميادة الحناوى، قارئة الفنجان عبد الحليم، مش كل حب ذكرى، لو كنت ليا شادية، القريب منك بعيد نجاة، سيرة الحب ام كلثوم، حارة السقايين، بتسأل ليه عليا فايزة احمد، يانا يانا صباح، وحشتنى سعاد محمد، وردة اسمعوني، كما تقدم مجموعة من الأغانى الخاصة بها مثل:(من الآخر كده، فاتك، زى بعضه).

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