الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

بسبب خلافات قديمة، محامٍ يطلق النار على شقيقه وابنه بالإسماعيلية

جانب من مكان الحادث،
جانب من مكان الحادث، فيتو

شهد مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مأساويا حيث قام محام بإطلاق الأعيرة النارية على شقيقه وابن شقيقه، إثر خلافات عائلية قديمة تجددت بين الأطراف، وتم نقلهما إلى مستشفى فايد التخصصي في حالة حرجة. 

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وكان اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية  أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا يفيد قيام شعبان عبد اللاه محامٍ حر بإصابة شقيقه وابنه بطلق ناري في أماكن متفرقة بالجسم، أحدهما في حالة خطرة.

 

انتقال الأجهزة الأمنية  


وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وشرطة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، والذي أسفر الحادث عن إصابة كلا من على عبد اللاه علي ٦٥ عامًا، عمر علي عبد اللاه ٤٣ عامًا، كما تم ضبط الجاني.

 

نقل المصابين إلى المستشفى 

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المجني عليهما إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقى اللازم.

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