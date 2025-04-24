وحدة السكان بالإسماعيلية تنظم ندوة "صحتنا في بيئتنا" بالقنطرة غرب (صور) 

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية تحت عنوان "صحتنا في بيئتنا" بمدينة القنطرة غرب، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مجلس المدينة.

تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للسكان

جاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2024 / 2025 برئاسة أماني محمد السمان، مدير وحدة السكان في الإسماعيلية، وبحضور عدد من الشركاء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

التوعية بمخاطر التلوث البيئي

هدفت الندوة التي نظمتها وحدة السكان في محافظة الإسماعيلية إلى التوعية بخطورة التلوث البيئي وتأثيره المباشر على صحة الإنسان واستدامة الحياة على الأرض، وذلك في ظل التوسع الصناعي والحضري المتسارع.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تسليط الضوء على مصادر التلوث

كما سلطت الندوة الضوء على مصادر التلوث مثل عوادم السيارات، النفايات الصناعية، التربة، المياه، واستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات.

وتناولت الندوة الآثار الصحية السلبية للتلوث، والتي تشمل أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، إضافة إلى التسمم المعدني، واضطرابات الغدد، وأمراض مزمنة أخرى.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

توصيات المشاركون بالندوة

وأوصى المشاركون خلال الندوة التي أقيمت بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية بعدد من الحلول والمبادرات للحد من التلوث، أبرزها: نشر استخدام الطاقة النظيفة، تشديد الرقابة البيئية، تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير مواد صديقة للبيئة بديلة للبلاستيك، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الرصد والتحكم البيئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.