الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وحدة السكان بالإسماعيلية تنظم ندوة "صحتنا في بيئتنا" بالقنطرة غرب (صور) 

وحدة السكان بالإسماعيلية
وحدة السكان بالإسماعيلية تنظم ندوة "صحتنا في بيئتنا"

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية تحت عنوان "صحتنا في بيئتنا" بمدينة القنطرة غرب، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مجلس المدينة.  

جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم ورشة عمل حول تعزيز القدرات البحثية (صور)

حريق هائل بقرية الواصفية بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية (صور)

تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للسكان 

جاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2024 / 2025 برئاسة أماني محمد السمان، مدير وحدة السكان في الإسماعيلية، وبحضور عدد من الشركاء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

التوعية بمخاطر التلوث البيئي 

هدفت الندوة التي نظمتها وحدة السكان في محافظة الإسماعيلية إلى التوعية بخطورة التلوث البيئي وتأثيره المباشر على صحة الإنسان واستدامة الحياة على الأرض، وذلك في ظل التوسع الصناعي والحضري المتسارع. 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تسليط الضوء على مصادر التلوث 

كما سلطت الندوة الضوء على مصادر التلوث مثل عوادم السيارات، النفايات الصناعية، التربة، المياه، واستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات. 

وتناولت الندوة الآثار الصحية السلبية للتلوث، والتي تشمل أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، إضافة إلى التسمم المعدني، واضطرابات الغدد، وأمراض مزمنة أخرى. 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

توصيات المشاركون بالندوة 

وأوصى المشاركون خلال الندوة التي أقيمت بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية بعدد من الحلول والمبادرات للحد من التلوث، أبرزها: نشر استخدام الطاقة النظيفة، تشديد الرقابة البيئية، تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير مواد صديقة للبيئة بديلة للبلاستيك، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الرصد والتحكم البيئي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية التوعية الصحية وحدة السكان بالإسماعيلية القنطرة غرب

مواد متعلقة

جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم ورشة عمل حول تعزيز القدرات البحثية (صور)

حريق هائل بقرية الواصفية بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية (صور)

إدارة البيئة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول النظام البيئي بمدينة المستقبل (صور)

تنفيذ 34 قرار إزالة لأكشاك بدون ترخيص بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

أسعار السمك اليوم ، البوري والبلطي يخالفان التوقعات

أخبار مصر: مفاجأة صاعقة جديدة بقضية سارة خليفة، حركة محليات اليوم، فضيحة في اتحاد رفع الأثقال، فرح خيالي لـ ليلى أحمد زاهر

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية