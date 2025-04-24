مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في انقلاب سيارة بالقرب من مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.



وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص بإصابات 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.

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