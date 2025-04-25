استشهاد عائلة فلسطينية في قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن طفلًا (3 أعوام) توفي متأثرًا بحروق بالغة، إثر حريق نشب داخل خيمة في مواصي خان يونس.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 51.355، والإصابات إلى 117.248.

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