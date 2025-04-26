السبت 26 أبريل 2025
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سياسة

رسالة البابا تواضروس لشباب الكنيسة: احفظوا محبتكم لوطنكم

البابا تواضروس على
البابا تواضروس على متن الطائرة المتجهة إلى بولندا

على متن الطائرة المتجهة إلى بولندا، فوجئ عدد من شباب وشابات الكنيسة المسافرين على الرحلة، بوجود قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على متن الطائرة ذاتها، حيث استقلها قداسته لبدء رحلته الرعوية إلى وسط أوروبا.

وما كان من هؤلاء الشباب إلا أن تجمعوا حول قداسته يطلبون البركة ويلتمسون كلمات تشجيع في الغربة، وما كان من قداسته إلا الاستجابة بابتسامته واهتمامه الأبوي المعهودَين، ومد يده ليباركهم فردًا فردًا، وحرص على التعرف على كل واحد منهم بالسؤال عن اسمه، ومسكنه، وعمله، كما تجاذب قداسته معهم أطراف الحديث بعد أن دعاهم للجلوس بالقرب منه.

كما وجه لهم قداسة البابا كلمات تشجيع قائلًا: "أينما ذهبتم كونوا نورًا، واحتفظوا بمحبتكم لوطنكم وكنيستكم، وافتحوا قلوبكم للرب كل يوم."، واستفاض في الحديث معهم، والتقطوا هم بدورهم الصور التذكارية مع قداسته ليسجلوا "صدفة" لا تُنسى، وذكرى لحوار دار في "أجواء أبوية" خاصة.

البابا تواضروس يغادر القاهرة لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا

وغادر قداسة البابا تواضروس الثاني، القاهرة في ساعة مبكرة أمس الجمعة، لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا. 

وأشار القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى مرافقة عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته الأوروبية.

البابا تواضروس يتسلم النور المقدس

وفي سياق آخر استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

 وسلم كهنة رابطة القدس بالقاهرة، لـ البابا تواضروس الثاني النور المقدس المأخوذ من النور الذي يخرج من قبر السيد المسيح يوم سبت النور (السبت الماضي)، والذي أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، لتتبارك به الكنائس القبطية في مصر.

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