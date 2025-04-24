البابا تواضروس: تحرير سيناء ملحمة وطنية تتجدد بالإنجازات على أرض الواقع

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل محطة خالدة في ضمير الأمة المصرية، وتجسيدًا لقيمة النضال الوطني الذي بدأ ببطولات الجيش المصري في أكتوبر 1973، وتُوج بجهود دبلوماسية حكيمة أعادت كامل الأرض إلى حضن الوطن.

وأشار البابا تواضروس إلى أن مشاعر الفخر والاعتزاز تتجدد اليوم، ليس فقط بما تحقق في الماضي، وإنما بما تنجزه الدولة المصرية حاليًا على أرض سيناء من مشروعات تنموية عملاقة وتطوير للبنية التحتية، وهو ما يعكس إرادة قوية لبناء مستقبل يليق بالمصريين، ويلبي طموحات أهالي سيناء الذين طالما قدموا الكثير من أجل الوطن.

وأضاف أن ما تشهده سيناء من نهضة شاملة يعكس رؤية وطنية واعية تسعى لاستثمار مقومات هذه الأرض المباركة، وتحويلها إلى ركيزة للتنمية الشاملة في مصر.

واختتم قداسته مؤكدًا: "نصلي أن يحفظ الله مصر بكل أراضيها، ويمنّ عليها بدوام السلام والاستقرار والنماء".

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