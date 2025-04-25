الجمعة 25 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت  أسعار الذهب استقرارا ببداية حركة تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيها "للبيع".

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4135 جنيها "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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