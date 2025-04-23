أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى مصر 2025.4.23

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الاربعاء

وجاءت اسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الاربعاء 2025-4-23 كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5457 جنيهًا “بيع”، 5428 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4775 جنيهًا “بيع”، 4750 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4092 جنيها “بيع”، 4071 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38200 جنيه “بيع”، 38000 جنيه “شراء”.

أسعار الذهب من بداية العام

أكد محسن السعيد، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن جميع الخبراء توقعوا تسجيل أرقام قياسية كبيرة في سعر الأوقية خلال 2025.

الاستثمار في الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "النهار": الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار سواء للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول.

هل تنخفض أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

ولفت إلى أنه ليس من الوارد حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، ولا يستطيع أحد التنبؤ بأي تراجع ملحوظ كبير في الأسعار.

توقعات سعر أوقية الذهب

وأكد: التوقعات تشير إلى حدوث استقرار في اسعار الذهب أو تسجيل زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخبراء العالميين كانوا يتوقعون وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار بنهاية 2025 ولكن هذا الرقم قد يتم تجاوزه وكسره وفقا للأسعار التي تشهدها البورصة العالمية الأيام الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 102 دولار أو بنسبة 3% إلى 3279.27 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

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