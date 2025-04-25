آمال ماهر تحتفي بنيكول سابا في حفلها بدبي وسط تصفيق حار من الجمهور

حرصت النجمة نيكول سابا على الحضور في كواليس حفل النجمة المصرية آمال ماهر بأوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل دقائق من صعود آمال ماهر لخشبة المسرح لتحيي الحفل الجماهيري الضخم بعد أن نفدت تذاكره تمامًا قبل أيام من الحفل.

وفي لفتة مميزة حيت النجمة آمال ماهر النجمة نيكول سابا أثناء وجودها لحضور الحفل، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي حرص على الالتفاف حول نيكول بعد انتهاء الحفل لالتقاط الصور التذكارية، معبرين عن إعجابهم الشديد بدورها في مسلسل وتقابل حبيب.

وعبرت النجمة آمال ماهر عن إعجابها بدور رقية العسكري الذي قدمته نيكول سابا في مسلسل «وتقابل حبيب» خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وعدد كبير من النجوم.



وتحضر نيكول سابا حاليًّا لمجموعة من المفاجآت من خلال ميني ألبوم جديد بالإضافة إلى الاستعداد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة.

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