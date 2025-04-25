غارات شبه يومية، ضربات أمريكية جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن

شنَّ الطيران الأمريكي، سلسلة غارات جديدة على مناطق بمحافظة صنعاء اليمنية.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن العدوان الأمريكي استهدف مديريتي “الحيمة الداخلية” و"مناخة" بصنعاء.

كما أكدت مصادر أن 4 غارات أمريكية استهدفت مواقع أخرى في مأرب.

وأشارت إلى وقوع غارتين استهدفتا مخازن أسلحة للحوثيين في عمران، وأخرى استهدفت الصليف بالحديدة.

أتى ذلك بعدما كشف مسؤول أمريكي لشبكة "إيه بي سي نيوز"، الخميس، أن عدد الغارات الجوية ارتفع إلى حوالي 750 منذ 15 مارس.

وأضاف أن الحوثيين أسقطوا 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper منذ بداية مارس، منها 6 منذ 15 مارس، و3 خلال الأسبوع الماضي.

من جانبه، أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، فشل العدوان في تحقيق أي انتصار ضد اليمن، أو في الحد من القدرات أو منع عمليات اليمن العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني.

وأشار في كلمة إلى تنفيذ الحوثيين خلال هذا الأسبوع سبع عمليات بالقصف الصاروخي والمسيّرات إلى عمق فلسطين المحتلة، منها عملية حيفا الأخيرة، التي كانت مفاجئة للأعداء.

والأربعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية استهداف لأحد الأهداف الحيوية في مدينة حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال سريع، في بيان، إن الصاروخ وصل إلى هدفه في حيفا، وأن المنظومات الدفاع الإسرائيلية فشلت في اعتراضه.

وأشار إلى أن الضربة «أحدثت حالة من الخوف والهلع، حيث توجه أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ».

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إنه اعترض «على الأرجح» صاروخا قادما من اليمن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وأطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.



صراع مع واشنطن

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتصدى للحوثيين، وبدأت بالفعل في شن هجمات يومية أسفرت عن مقتل مئات اليمنيين وتدمير واسع لبنى تحتية في مدن تخضع لسيطرة الحوثيين، لكن هذه الضربات لم توقف هجمات الحوثيين الذين باتت جبهتهم جبهة الإسناد الوحيدة الداعمة لغزة بعد أن توارى حزب الله اللبناني عقب حرب مع إسرائيل انتهت بهدنة في نوفمبر.

والأربعاء، قال مايك والتز مستشار الأمن القومي الأميركي إن الضربات الأمريكية على اليمن منذ عودة ترمب للبيت الأبيض قتلت 74 قياديًّا حوثيًّا.

والثلاثاء، أعلن الحوثيون في اليمن، إسقاط مسيرة أمريكية في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثين، يحيى سريع، في بيان: «أسقطنا طائرة أميركية معادية نوع MQ-9 في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة».

وأوضح أن «عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض - جو محلي الصنع».

وأشار إلى أن «الطائرة MQ-9 تعد السابعة التي نسقطها خلال شهر أبريل الحالي، والـ22 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».



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