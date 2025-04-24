غارات أمريكية مكثفة على مواقع للحوثيين في مديرية آل سالم بصعدة

جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصفها الجوي على جماعة (الحوثيين) في اليمن، مستهدفة بسلسلة غارات معقلها محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.



وأفاد مصدر يمني بأن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على مواقع جبلية لـ "الحوثيين" في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.

كما أفادت المصادر في وقت سابق بوقوع "غارات أمريكية على مواقع للحوثيين بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة".

ويأتي القصف الجوي على معقل "الحوثي" بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على مخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقتي الغُويرق والفَّازة بمديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، سبقتها 8 غارات على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، والمطار الدولي جنوب المدينة.

وواصلت القوات الأمريكية شن ضربات جوية على الحوثيين، صباح الأربعاء.

وكشفت جماعة الحوثي عن غارات أمريكية على محافظات الحديدة ومأرب وصعدة.

وفي مأرب، قال الحوثيون إن ضربة استهدفت معدات اتصالات، وهو هدف سبق أن قصفته القوات الأمريكية.

وأمس الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض "على الأرجح" صاروخا قادما من اليمن، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت شنّت منذ منتصف مارس الماضي، قرابة 1000 غارة جوية على مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين شمال وغرب البلاد، وفق إحصاء الجماعة.

كما أكدت أنها ماضية في ضرب مواقع الحوثي، من أجل حماية سلامة الملاحة في البحر الأحمر، بعد مئات الهجمات التي شنتها الجماعة اليمنية على السفن التجارية، زاعمة أنها متجهة إلى إسرائيل.

ومن جانبها، كشفت مصادر ميدانية وإحصائيات موثقة عن مقتل ما لا يقل عن 200 من عناصر جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، إثر ضربات جوية أميركية استهدفت مواقع للجماعة منذ انطلاق العمليات العسكرية منتصف مارس الماضي.

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