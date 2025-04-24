بسمة بوسيل تتألق من جديد وتحصد جائزة "EMIGALA" للموسيقى

حصدت النجمة المغربية بسمة بوسيل جائزة "EMIGALA" في فئة الموسيقى، وذلك تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التي طرحتها مؤخرًا، والتي لاقت صدى واسعًا لدى جمهورها في الوطن العربي.

وجاء هذا التكريم تتويجا للعودة القوية لبسمة بوسيل إلى عالم الغناء، حيث استطاعت أن تثبت مجددًا حضورها الفني بصوتها الدافئ وأدائها المليء بالإحساس.

ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور التي توثق لحظة استلامها للجائزة، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذا التقدير، وكتبت تعليقًا مؤثرًا عبرت فيه عن امتنانها لكل من دعمها وآمن بموهبتها خلال السنوات الماضية.

لحظة فارقة

وأكدت بسمة أن هذا التتويج يمثل لحظة فارقة في مسيرتها، ويحفزها على الاستمرار في تقديم المزيد من الأعمال الغنائية التي تلامس وجدان الجمهور، مشيرة إلى أن الموسيقى لم تغادرها يومًا رغم الغياب، وأن العودة كانت "شرارة انتظرت اللحظة المناسبة".

ويعد هذا التكريم دلالة واضحة على مكانة بسمة بوسيل الفنية، وعلى قدرتها في المزج بين الشغف والإبداع، وهو ما جعلها تحظى بجمهور عريض يترقب خطواتها المقبلة بثقة وحب.

وتمكنت النجمة المغربية بسمة بوسيل من حجز مكانًا مميزًا بين نجمات الساحة الغنائية في الوطن العربي، حيث أثبتت بموهبتها وحضورها الطاغي أنها ليست مجرد عابرة في عالم الفن، بل فنانة تملك بصمة خاصة تميزها، حيث تُجيد بسمة التعبير عن المشاعر العميقة بأسلوب فني راق.

وتتمتع بسمة بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل صوتها الدافئ وأغانيها المتنوعة التي تمزج بين الرومانسية والعاطفة والإحساس العالي، ما يجعلها قريبة من قلوب مختلف الفئات العمرية، كما أن كل إصدار جديد لها يحقق انتشارًا سريعًا ويصعد إلى قوائم الأعلى استماعًا ومشاهدة على المنصات الرقمية، في تأكيد متواصل على مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في الغناء العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.