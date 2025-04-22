اعتقال اثنين من قادة الجهاد الفلسطينية بسوريا، والحركة ترد: لم نكن نتمنى أن نراها من إخوتنا

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الحكومة السورية اعتقلت اثنين من كوادر الحركة لليوم الخامس دون توضيح الأسباب وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوتنا.

سوريا تعتقل مسؤول الساحة السورية ومسؤول اللجنة التنظيمية

واعتقلت "الحكومة" السورية القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري بحسب البيان الصادر عن سرايا القدس .

وقالت سرايا القدس في بيانها: في الوقت الذي نقاتل فيه العدو الصهيوني منذ أكثر من عام ونصف في قطاع غزة نأمل مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس.

التراب الفلسطيني الكامل

وختمت سرايا القدس: بندقيتنا لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو ولم تنحرف يوما عن الهدف الأساسي الذي هو التراب الفلسطيني الكامل.

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