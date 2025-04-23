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خارج الحدود

الرئيس السوري أحمد الشرع معزيا فى وفاة بابا الفاتيكان: سيبقي حيا فى قلوبنا

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قدم الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم، التعازي إلي الطائفة الكاثوليكية الرومانية، في رحيل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

أحمد الشرع يعزي فى وفاة بابا الفاتيكان

وقال أحمد الشرع، أن البابا فرانسيس وقف على مدى سنوات إلى جانب الشعب السوري فى أحلك الأوقات، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم الذي استهدف شعبنا.

تعزية أحمد الشرع فى وفاة بابا الفاتيكان، فيتو
تعزية أحمد الشرع فى وفاة بابا الفاتيكان، فيتو

وتابع أحمد الشرع، لقد تجاوز دعوة البابا فرانسيس الحدود السياسية، وسيقى إرثه فى الشجاعة الأخلاقية والتضامن حيا فى قلوب الكثيرين من الشعب السوري.

إعلان الحداد على رحيل البابا فرانسيس

وكان الفاتيكان، أعلن فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، الحداد 9 أيام على البابا فرانسيس اعتبارا من السبت المقبل.

وستقام خلال فترة الحداد، مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من مايو. 

وكان المكتب الصحفي للفاتيكان، قد أعلن في بيان أن البابا فرانسيس تُوفي الاثنين الماضي إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان حينها، أن بابا الفاتيكان توفي متأثرًا أيضًا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

 

تفاصيل خطة الفاتيكان لانتخاب بابا جديد

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

 


 

 


 

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أحمد الشرع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الشعب السورى الرئيس السوري الفاتيكان

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