تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد، أمام رايو فاليكانو، على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.

:أعلن سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

وجاء التشكيل كالتالي:

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو



جاء موعد مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بتعليق جواد بدة"، فهي الناقل الوحيد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

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