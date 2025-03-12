الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمدينة فايد (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عصر اليوم الأربعاء الأعمال التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بمدينة فايد، وتضمنت أعمال توسعة وتطوير وترفيق وإنارة الشارع الجديد بمدينة فايد، والتي لم تشهد تنفيذ أعمال طرق منذ عام ٢٠١٣. 

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تطوير قطاع الطرق بالإسماعيلية 

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه يولي المراكز والقرى بالمحافظة اهتمامًا كبيرًا، وحريصًا على تطوير قطاع الطرق بها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توسعة الشارع الجديد بفايد 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية أن الأعمال بفايد بدأت بالشارع الرئيسي بفايد، بتوسعة ٣ أمتار من كل جانب ويمتد الطريق من الطريق الصحراوي ومن السكة الحديد، حتى طريق البحر لتصل إلى ٤ أمتار توسعة من كل جانب. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أعمال إنارة الطرق 

مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل إنارة الطريق بالكامل بالكشافات لمسافة ١٢٠٠ متر، كما تم التنسيق مع شركة الغاز بالإضافة إلى تنفيذ بالوعات أمطار وغرف تفتيش، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

 

 

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