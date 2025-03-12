محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمدينة فايد (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عصر اليوم الأربعاء الأعمال التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بمدينة فايد، وتضمنت أعمال توسعة وتطوير وترفيق وإنارة الشارع الجديد بمدينة فايد، والتي لم تشهد تنفيذ أعمال طرق منذ عام ٢٠١٣.

تطوير قطاع الطرق بالإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه يولي المراكز والقرى بالمحافظة اهتمامًا كبيرًا، وحريصًا على تطوير قطاع الطرق بها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

توسعة الشارع الجديد بفايد

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية أن الأعمال بفايد بدأت بالشارع الرئيسي بفايد، بتوسعة ٣ أمتار من كل جانب ويمتد الطريق من الطريق الصحراوي ومن السكة الحديد، حتى طريق البحر لتصل إلى ٤ أمتار توسعة من كل جانب.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

أعمال إنارة الطرق

مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل إنارة الطريق بالكامل بالكشافات لمسافة ١٢٠٠ متر، كما تم التنسيق مع شركة الغاز بالإضافة إلى تنفيذ بالوعات أمطار وغرف تفتيش، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.