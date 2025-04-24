المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل مدرس وسرقته بـ 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل مدرس وحيازة سلاح ناري بمنطقة 15 مايو.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من “ا.ن” مدرس مصاب بجرح طعني في جسده وأقر أن شخصين تعديا عليه بسلاح أبيض وسرقوا منه مبلغا ماليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تتبعوا المجني عليه من أمام أحد البنوك بمنطقة 15 مايو في القاهرة، وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحا أبيض (مطواة) في ثم تعدى المتهم الثاني عليه بعدة ضربات أصابت جسده محدثين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق للقضية.



وتمكن المتهمان بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي بحيازة المجني عليه ولاذا بالفرار، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبغعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفا ارتكاب الواقعة، وبتفتيشهما عثر بحيازتهما على سلاح أبيض مطواة، وسلاح ناري وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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