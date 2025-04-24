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أخبار مصر

وزير التعليم عن ذكرى عيد تحرير سيناء: ستظل رمزًا لتضحيات وبطولات رجال قواتنا المسلحة

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ٤٣ لعيد تحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء

وقال: إن تلك الذكرى العظيمة التي ستظل رمزًا لتضحيات وبطولات رجال قواتنا المسلحة للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وكل عام ومصرنا الغالية في أمن وسلام ورخاء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بدلًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

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ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجازات الرسمية المعلنة خلال نفس الفترة، حيث تقرر أيضًا منح إجازة يوم الاثنين 21 أبريل 2025 بمناسبة شم النسيم، وإجازة يوم الخميس 1 مايو 2025 بمناسبة عيد العمال.

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وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيسي يد تحرير سيناء
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