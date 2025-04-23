الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

وقال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.

وأضاف، أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وزير المالية في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب: كل مؤشرات الأداء المالي تحسنت

وزير المالية: 1100 جنيه أقل زيادة في مرتبات يوليو

وقال: أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الماليه وزير المالية كجوك أحمد كجوك مورجان ستانلي اجتماعات صندوق النقد صندوق النقد

مواد متعلقة

صندوق النقد: الجنيه المصري أقوى من المتوقع

كيف طمأن وزير المالية أعضاء مجلس النواب عن حجم الدين بالموازنة

بعد إعلان وزير المالية، تعرف على موعد صرف زيادة المرتبات
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

غرفة الطباعة تنظم ندوة حول متطلبات التصدير والامتثال البيئي

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية