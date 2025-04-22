الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعائد 45 ألف جنيه شهري، خبير يحذر من إعلانات وهمية لمستريح جديد

التحذير من إعلانات
التحذير من إعلانات وهمية لمستريح جديد، فيتو

 كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن إعلانات جديدة لشركات وهمية لتوظيف الأموال، لاستقطاب العديد من البسطاء المصريين، والتي تعدهم باستثمارات تحقق عائدا يزيد عن 500% سنويًا، بالإضافة للأرباح الأسبوعية والشهرية.

 

إعلانات وهمية لمستريح جديد وتحذير الحكومة والمصريين

 وطالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق بتطبيق قانون توظيف الأموال لإيقاف ظاهرة ما يُعرف بـ "المستريحين الجدد"، بعد انتشار الإعلانات الوهمية بعوائد استثمارات عالية لاستقطاب المصريين البسطاء. 

كما وجه هاني توفيق رسالة للمصريين، طالبهم بتجنب ما وصفه بـ "النصب العلني".

وقال هاني توفيق في رسالته التي وجهها للحكومة وللمصريين عن ظاهرة المستريحين الجدد "أين قانون توظيف الأموال!!!: انتشرت بعض الإعلانات التى تعد الناس البسطاء باستثمارات تحقق عائدًا سنويًا يفوق الـ ٥٠٠٪ وسداد الأرباح أسبوعيًا!!!."

وتابع الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالته للحكومة وللمصريين قائلًا: "أناشد الناس بتجنب هذا النصب العلنى، والدولة بتطبيق القانون لإيقاف هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل يفوق الوصف"

 

إعلان وهمي بعائد 45 ألف جنيه للاستثمار بالدواجن

 وأشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى وجود إعلانات وهمية موجهة للمصريين البسطاء، والتي تم نشرها من قبل شركات توظيف الأموال، أو ما يطلق عليهم بالمستريحين الجدد، وهذه الإعلانات عن مشروعات وهمية للمشاركة فيها ومنها مشروعات داجنة وإنتاج حيواني وتجارة عامة وغيرها، زاعمين أنها تقدم أعلى عائد أسبوعي وشهري.

إعلان وهمي للمستريح جديد، فيتو
إعلان وهمي لـ مستريح جديد، فيتو

 كما زعم أصحاب الإعلانات الوهمية الموجهة للبسطاء، المستريح الجديد، أن هناك فرص استثمارية لمدة أسبوع، وحددوا الاستثمارات المتاحة منها الاستثمار في التجارة العامة، ويبلغ قيمة السهم 50 ألف جنيه، وقيمة العائد الشهري فيها 7500 جنيه، والاستثمار في شاى الإكسلانس، ويبلغ قيمة السهم فيها 35 ألف جنيه بعائد شهري 5 آلاف جنيه، والاستثمار في الإنتاج الحيواني بقيمة سهم 75 ألف جنيه، وعائد شهري 7 آلاف جنيه.

أما الإنتاج الداجني فحددتها الإعلانات الوهمية لشركة توظيف الأموال، المستريح الجديد، بمبلغ 250 ألف جنيه للسهم بعائد شهري 45 ألف جنيه، أو 10 آلاف دولار للسهم، بعائد شهري 1500 دولار. وتم تحديد الاستثمار في مشروع البازلت بمبلغ 5 آلاف دولار للشهر بعائد شهري 600 دولار، أو 2500 دولار بعائد شهري 275 دولارا.

إعلان مزعوم بعوائد وهمية للمستريح الجديد، فيتو
إعلان مزعوم بعوائد وهمية للمستريح الجديد، فيتو

انتشار ظاهرة المستريح مؤخرًا في مصر

 الجدير بالذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من قضايا النصب عن طريق توظيف الأموال، أو ما يطلق عليهم بـ "المستريح"، باختلاف تخصصاتهم سواء الاستثمار العقاري أو البترولي أو الطبي والاستيراد والتصدير، تمكنوا من الحصول على أموال من المصريين البسطاء بلغت مليارات الجنيهات.

انتشار ظاهرة المستريح في مصر، فيتو
انتشار ظاهرة المستريح في مصر، فيتو

وأكد خبراء الاقتصاد أن عملية توظيف الأموال ظاهرة ليست جديدة، ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان إلى مكان وبأشكال مختلفة، ومن خلالها يتم استقطاب العديد من الأشخاص، حيث يكون ذلك من خلال بعض الشخصيات التي يبدوا أنهم من الشخصيات الموثوق بها، لكنهم في النهاية يقومون بخداع الناس للحصول على أموالهم، والهروب بها.

وانتشرت مؤخرًا ظاهرة "المستريح"، أو شركات توظيف الأموال، فحدثت العديد من جرائم النصب على البسطاء، وتفاجأ المودعون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفت مع رئيس مجلس إدارتها "المستريح".
 

المستريح أون لاين.. FBC لن تكون الأخيرة.. منصات «المقامرة» الإلكترونية «قوم اطمن على فلوسك»!.. أحمد معطي:  تنطوى على  مخاطر.. ومحمود حسين: غير خاضعة لمظلة البنك المركزي

الأمن يفحص واقعة «مستريح قنا» بعد استيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبير الاقتصادي هاني توفيق قانون توظيف الأموال ظاهرة المستريح توظيف الأموال ظاهرة المستريحين الجدد شركات توظيف الاموال

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن مستريح عين شمس

الأمن يفحص واقعة «مستريح قنا» بعد استيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين

القبض على مستريح نجع حمادى للنصب على المواطنين بزعم المضاربة بالبورصة

سقوط مستريح استولى على 5 ملايين للتجارة فى السلع الغذائية فى سوهاج

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية