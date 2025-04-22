بعائد 45 ألف جنيه شهري، خبير يحذر من إعلانات وهمية لمستريح جديد

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن إعلانات جديدة لشركات وهمية لتوظيف الأموال، لاستقطاب العديد من البسطاء المصريين، والتي تعدهم باستثمارات تحقق عائدا يزيد عن 500% سنويًا، بالإضافة للأرباح الأسبوعية والشهرية.

إعلانات وهمية لمستريح جديد وتحذير الحكومة والمصريين

وطالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق بتطبيق قانون توظيف الأموال لإيقاف ظاهرة ما يُعرف بـ "المستريحين الجدد"، بعد انتشار الإعلانات الوهمية بعوائد استثمارات عالية لاستقطاب المصريين البسطاء.

كما وجه هاني توفيق رسالة للمصريين، طالبهم بتجنب ما وصفه بـ "النصب العلني".

وقال هاني توفيق في رسالته التي وجهها للحكومة وللمصريين عن ظاهرة المستريحين الجدد "أين قانون توظيف الأموال!!!: انتشرت بعض الإعلانات التى تعد الناس البسطاء باستثمارات تحقق عائدًا سنويًا يفوق الـ ٥٠٠٪ وسداد الأرباح أسبوعيًا!!!."

وتابع الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالته للحكومة وللمصريين قائلًا: "أناشد الناس بتجنب هذا النصب العلنى، والدولة بتطبيق القانون لإيقاف هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل يفوق الوصف"

إعلان وهمي بعائد 45 ألف جنيه للاستثمار بالدواجن

وأشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى وجود إعلانات وهمية موجهة للمصريين البسطاء، والتي تم نشرها من قبل شركات توظيف الأموال، أو ما يطلق عليهم بالمستريحين الجدد، وهذه الإعلانات عن مشروعات وهمية للمشاركة فيها ومنها مشروعات داجنة وإنتاج حيواني وتجارة عامة وغيرها، زاعمين أنها تقدم أعلى عائد أسبوعي وشهري.

إعلان وهمي لـ مستريح جديد، فيتو

كما زعم أصحاب الإعلانات الوهمية الموجهة للبسطاء، المستريح الجديد، أن هناك فرص استثمارية لمدة أسبوع، وحددوا الاستثمارات المتاحة منها الاستثمار في التجارة العامة، ويبلغ قيمة السهم 50 ألف جنيه، وقيمة العائد الشهري فيها 7500 جنيه، والاستثمار في شاى الإكسلانس، ويبلغ قيمة السهم فيها 35 ألف جنيه بعائد شهري 5 آلاف جنيه، والاستثمار في الإنتاج الحيواني بقيمة سهم 75 ألف جنيه، وعائد شهري 7 آلاف جنيه.

أما الإنتاج الداجني فحددتها الإعلانات الوهمية لشركة توظيف الأموال، المستريح الجديد، بمبلغ 250 ألف جنيه للسهم بعائد شهري 45 ألف جنيه، أو 10 آلاف دولار للسهم، بعائد شهري 1500 دولار. وتم تحديد الاستثمار في مشروع البازلت بمبلغ 5 آلاف دولار للشهر بعائد شهري 600 دولار، أو 2500 دولار بعائد شهري 275 دولارا.

إعلان مزعوم بعوائد وهمية للمستريح الجديد، فيتو

انتشار ظاهرة المستريح مؤخرًا في مصر

الجدير بالذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من قضايا النصب عن طريق توظيف الأموال، أو ما يطلق عليهم بـ "المستريح"، باختلاف تخصصاتهم سواء الاستثمار العقاري أو البترولي أو الطبي والاستيراد والتصدير، تمكنوا من الحصول على أموال من المصريين البسطاء بلغت مليارات الجنيهات.

انتشار ظاهرة المستريح في مصر، فيتو

وأكد خبراء الاقتصاد أن عملية توظيف الأموال ظاهرة ليست جديدة، ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان إلى مكان وبأشكال مختلفة، ومن خلالها يتم استقطاب العديد من الأشخاص، حيث يكون ذلك من خلال بعض الشخصيات التي يبدوا أنهم من الشخصيات الموثوق بها، لكنهم في النهاية يقومون بخداع الناس للحصول على أموالهم، والهروب بها.

وانتشرت مؤخرًا ظاهرة "المستريح"، أو شركات توظيف الأموال، فحدثت العديد من جرائم النصب على البسطاء، وتفاجأ المودعون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفت مع رئيس مجلس إدارتها "المستريح".



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