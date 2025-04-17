خبير اقتصادي: ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار الذهب الفترة المقبلة

أسعار الذهب، كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة.

وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أسعار الذهب ارتفعت نتيجة إقبال الكثيرين من المستثمرين والشركات والبنوك المركزية على مستوى العالم، على شراء المعدن الأصفر.

وأضاف: هناك تكالب على شراء الذهب على مستوى العالم ولا سيما من قبل البنوك المركزية في ظل الحرب التجارية العالمية والأزمات الاقتصادية المتوقعة في الولايات المتحدة.

توقعات أسعار الذهب

وأكد أنه من المنتظر زيادة أسعار الذهب الفترة المقبلة في ظل الإقبال الكبير على الشراء، وسيتم تسجيل أرقام قياسية جديدة حتى نهاية العام الجاري.



وكشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، سر الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يسجل الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار يوميًّا، على المستوى العالمي والمحلي.

سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب حاليًّا

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن السر الذي يؤدي إلى الارتفاع الجنوني لسعر الذهب محليًّا وعالميًّا يكمن في الصين، التي تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل شراء الذهب، وذلك بعد الحرب التجارية العالمية التي تحدث حاليًّا بين الصين وأمريكا، بعد قرارات رفع سعر التعريفة الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم، وخاصة الصين.

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