الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يبحث آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ الشرقية بيحث
محافظ الشرقية بيحث آخرمستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمود متولي مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ورؤساء المدن والمراكز وذلك لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز.

محافظ الشرقية يستقبل نظير عياد لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء

الحضور فى اجتماع المحافظ 

 حضر الاجتماع المهندس  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس  محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية.

 استرداد حق الشعب 

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة،كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

تقرير حول موقف تقنين واترداد املاك الدولة 

كما تم  تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة ليكلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

محافظ الشرقية يهنئ لاعبي التايكوندو وألعاب القوى لحصولهم على المستوى الذهبي

انهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفع بمعدلات الانجاز العميد محمود متولي مدير عام الادارة العامة لحماية املاك الدولة رؤساء المراكز موقف التقنين اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يستقبل نظير عياد لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء

محافظ الشرقية يهنئ لاعبي التايكوندو وألعاب القوى لحصولهم على المستوى الذهبي

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بفاقوس

محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال الرصف بطريق فاقوس الصالحية

ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية