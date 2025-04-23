محافظ الشرقية يبحث آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمود متولي مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ورؤساء المدن والمراكز وذلك لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز.

الحضور فى اجتماع المحافظ

حضر الاجتماع المهندس شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية.

استرداد حق الشعب

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة،كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

تقرير حول موقف تقنين واترداد املاك الدولة

كما تم تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة ليكلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

انهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

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