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إزالات فورية لتعديات البناء المخالف في بلبيس بالشرقية

إزالات الفورية لتعديات
إزالات الفورية لتعديات البناءالمخالف ببلبيس فى محافظةالشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

ونبه المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية  حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع، وذلك حفاظا على هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتلك التوجيهات  قام العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بإزالة حالتي تعدي بالوحدة المحلية الزوامل، الحالة الأولى تم فك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى بقرية الزوامل علي مساحة 120مترا.

 

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

 والحالة الثانية عبارة عن إزالة فورية لسور بالمنطقة الصناعية فى المهد على مساحة 30 مترا طوليا، وتمت الإزالة كليا للحالتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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املاك الدولة الأراضى الزراعية تعديات مخالفة تنفيذ الازالة القورية رؤساء المراكز والمدن عدم التهاون فى تنفيذ الازالة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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