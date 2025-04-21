إزالات فورية لتعديات البناء المخالف في بلبيس بالشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة

ونبه المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع، وذلك حفاظا على هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتلك التوجيهات قام العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بإزالة حالتي تعدي بالوحدة المحلية الزوامل، الحالة الأولى تم فك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى بقرية الزوامل علي مساحة 120مترا.

والحالة الثانية عبارة عن إزالة فورية لسور بالمنطقة الصناعية فى المهد على مساحة 30 مترا طوليا، وتمت الإزالة كليا للحالتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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