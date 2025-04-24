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محافظ الدقهلية يكلف بتكثيف حملات رصد مخالفات البناء (صور)

إزالة دور مخالف في
إزالة دور مخالف في عقار بالمنصورة، فيتو

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الخميس، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.
 

حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف بالمنصورة

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

 

إيقاف الأعمال وإزالة جدران الدور العاشر العلوي لعقار 


وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة جدران الدور العاشر العلوي لعقار مخالف بمنطقة تقسيم هليـوبليس، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

أشرف على أعمال الإزالة  نائبي رئيس حي غرب المنصورة  محمد حسن، والدكتورة رولا مدحت، وفريق العمل المشكل من فادي محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي التنظيم بالإدارة الهندسية.

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وشدد أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفي ضوء توجيهات المحافظ.

 

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