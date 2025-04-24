الخميس 24 أبريل 2025
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ضبط 13 طن أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات في الدقهلية

ضبط فسيخ وأسماك مملحة
ضبط فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 13 طن أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 13 طن أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

 

تحرير 10 محاضر بإجمالي 13 طنًا

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر بإجمالي 13 طنًّا، عينات رنجة وفسيخ وأسماك مملحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحملاتنا مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

 

الطب البيطري في حملة بمركز نبروه

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بمركز نبروه، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة رانيا أسامة، والدكتورة عبير شومان، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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