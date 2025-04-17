مراجعة ترخيص البناء ورفع الإشغالات بشوارع طلخا وحي غرب المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال رفع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا، واستمرار عمل منظومة النظافة على مدار الساعة لرفع كافة التجمعات والتراكمات طوال اليوم، وجه بذلك خلال تفقده شوارع طلخا اليوم، كما كلف بإعادة تأهيل وتوزيع صناديق القمامة لتغطي كافة شوارع مدينة طلخا.

واستدعى محافظ الدقهلية مسئولي حي غرب المنصورة، والإدارة الهندسية، لفحص ومراجعة رخصة بناء، وأمر بإيقاف الأعمال لحين الانتهاء من الفحص، والتأكد من سلامة المستندات ومطابقتها للإنشاءات على الطبيعة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال البناء ومنع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، ذلك خلال تفقده رخصة بناء لأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد المتفرع من شارع الترعة بالمنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت، المشاية، وجيهان، والترعة، وشارع بورسعيد، والشيخ حسانين، والعباسي، والطميهي، وشارع الأديب، وتفقد أحد أفران الخبز، وشدد على الالتزام بالوزن المحدد ونظافة الأدوات وعدم تجميع البطاقات ومراعاة الدور في صرف حصص الخبز، وأبدى رضاه عن المخبز وأداء العاملين فيه، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب المنصورة بحملة نظافة يومية ورفع أي تجمعات خلال الـ 3 ورديات، ومنع وجود أي تجمعات وتراكمات قمامة بالشوارع خاصة منطقة العبور والمجزر وأحمد ماهر، وباقي الأماكن، والعمل على رفع مستوى النظافة في جميع مناطق وشوارع الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.