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صحة الدقهلية: نجاح عملية ترقيع جلدي للساق بعد تركيب مثبت خارجي بمستشفى السنبلاوين

وكيل صحة.الدقهاية،
وكيل صحة.الدقهاية، فيتو

نجح فريق طبى  مشترك من قسمى العظام وجراحة التجميل بمستشفى السنبلاوين العام في التدخل السريع لترقيع جلد الساق لمريض يعانى من كسرمضاعف  بعد تركيب مثبت خارجي.

ترقيع جلد الساق لمريض يعانى من كسرمضاعف 

وأوضح الدكتور تامر مدكور  وكيل الوزارة، أن الحالة تم تحويلها لمستشفى السنبلاوين  وهى تعانى من كسر مضاعف مفتوح من الدرجة الثالثه بالساق اليسرى مع فقدان في الجلد والانسجة حيث تم تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع الحفاظ على وضع الكسور ورد العظام وعقب ذلك جرى ترقيع للجلد من خلال  أطباء جراحة التجميل.

رفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره وتقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتورأحمد بدران  مدير المستشفى مشيرًا إلى  حرص صحة الدقهلية على  التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى،

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فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية تأتى ضمن سلسلة من  الاجراءات التى انتهجتها المديرية  لرفع امكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال التوسع فى إجراء الجراحات الدقيقة وذات المهارة.

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