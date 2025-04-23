تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، مركز تجميع القمح بالسنبلاوين، بحضور اللواء هشام الحصري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وجودة الأقماح الموردة، وفرزها بشكل سليم قبل استلامها، وتخزينها وفقًا للاشتراطات.

محافظ الدقهلية: يتفقد مركز تجميع القمح بالسنبلاوين ويتابع أعمال التوريد بصوامع سندوب

واستمع محافظ الدقهلية إلى إجراءات وطريقة فرز أنواع القمح وتحديد درجة الجودة والتأكد من النوعية، وذلك باستخدام أجهزة حديثة لهذا الغرض، وأوضح أن هناك 38 مركزًا لتجميع القمح وفق آليات وضوابط تضمن سلامة المنتج وقت التوريد، وسلامته أثناء التخزين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال توريد القمح لصوامع سندوب المعدنية للتخزين، في بداية موسم الحصاد، وتابع أعمال استلام القمح، والاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، والوقوف على أعمال التخزين، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، أن كافة الإجراءات الوقائية قد اتُّخذت لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون، حتى يتم صرفها إلى المطاحن، وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة بلغت 232 ألف فدان، متوقعًا أن تبلغ إنتاجية الفدان ما لا يقل عن 18–20 أردبًا وأكثر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، والإسراع في صرف مستحقاتهم المالية، لتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، كما أكد أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأكد اللواء "مرزوق" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالفلاحين والمزارعين، ولديه رؤية صائبة، ويملك البصيرة والخطط المستقبلية، ويعمل وفق استراتيجية، ونستلهم منه الحكمة في الأداء، ويبذل جهودا حثيثة لتشجيع الفلاحين ودعمهم من خلال قروض ميسرة، وتسخير إمكانيات الدولة لخدمته، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح، فهو محصول استراتيجي يمثل أمنًا قوميًا.

وأضاف مرزوق أن الدقهلية تُعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي، بل هي سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية، مشيرًا إلى أن موسم حصاد وتوريد وتخزين القمح يتطلب تضافر جميع الجهود لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي، موجهًا بضرورة الالتزام بكافة إجراءات السلامة أثناء عمليات الحصاد والنقل والتخزين، مؤكدًا على جاهزية الصوامع والشون بالمحافظة لاستقبال المحصول بما يضمن الحفاظ عليه وتقليل نسبة الفاقد طوال العام.

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