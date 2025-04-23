نائب محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء لمطران الإيبارشية فى وفاة البابا فرانسيس

قدم كلًا من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال واجب العزاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والذي كان رمزًا للسلام والمحبة، وصوتًا للتسامح والتفاهم بين الأديان.

تقديم التعازي لنيافة الأنبا بولا

وقدم نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية خالص تعازيهم لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جانب من تقديم التعازي،فيتو

جانب من تقديم التعازي،فيتو

قيمة بابا الفاتيكان

وقال عصام أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم أجمع، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط، نظرًا لمواقف الهادفة والبناءة وجهوده الحثيثة في نشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وأن التاريخ سيسطر مواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخي والمحبة.

جانب من تقديم التعازي،فيتو

جانب من تقديم التعازي،فيتو

رمز من رموز الإنسانية

وأضاف أنيس أن بابا الفاتيكان سيظل دائما وأبدًا مثالًا يحتذي به العالم أجمع في الإخلاص والقيم النبيلة ورمزًا للإنسانية ويبقى دومًا في قلوب وعقول ووجدان الإنسانية لما بذله طيلة حياته في خدمة قيم السلام والعدالة.

جانب من تقديم التعازي،فيتو

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