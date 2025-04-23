الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء لمطران الإيبارشية فى وفاة البابا فرانسيس

جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو

قدم كلًا من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال واجب العزاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والذي كان رمزًا للسلام والمحبة، وصوتًا للتسامح والتفاهم بين الأديان.  

لأول مرة بمنطقة القناة، انطلاق المجالس الحديثية بمديرية أوقاف الإسماعيلية (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات (صور)

تقديم التعازي لنيافة الأنبا بولا 

وقدم نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية خالص تعازيهم لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو

قيمة بابا الفاتيكان

وقال عصام أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم أجمع، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط، نظرًا لمواقف الهادفة والبناءة وجهوده الحثيثة في نشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وأن التاريخ سيسطر مواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخي والمحبة. 

جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو

رمز من رموز الإنسانية 

وأضاف أنيس أن بابا الفاتيكان سيظل دائما وأبدًا مثالًا يحتذي به العالم أجمع في الإخلاص والقيم النبيلة ورمزًا للإنسانية ويبقى دومًا في قلوب وعقول ووجدان الإنسانية لما بذله طيلة حياته في خدمة قيم السلام والعدالة. 

جانب من تقديم التعازي،فيتو
جانب من تقديم التعازي،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الأقباط الأقباط الكاثوليك وفاه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

مواد متعلقة

تنفيذ 34 قرار إزالة لأكشاك بدون ترخيص بالإسماعيلية (صور)

لأول مرة بمنطقة القناة، انطلاق المجالس الحديثية بمديرية أوقاف الإسماعيلية (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مديريات الزراعة والتموين والشئون الصحية (صور)

ads

الأكثر قراءة

41 فرد أمن وحراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (صور)

شعبة الذهب تكشف توقعات الخبراء للأسعار خلال الفترة المقبلة

الإنتربول يلاحق 3 متهمين جدد في قضية سارة خليفة هربوا خارج البلاد

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد: القاهرة تسجل 35 درجة مئوية في العاشرة صباحا لأول مرة

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

إخلاء سبيل مدير الطب البيطري بطنطا بعد سماع أقواله في مقتل كلب هاسكي

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: سيطرة المادة وضمور الضمير وغياب القانون الأخلاقي أبرز أمراض العصر

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم»، محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر عداوة المنافقين للمؤمنين

هل يجوز استخدام الطيب أو مزيل العرق أثناء الحج؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية