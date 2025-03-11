رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد (صور)

تفقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مجمع معاهد الشهيد محمد إبراهيم الابتدائي، والذي يضم معهد فتيات السحارة الإعدادي والثانوي، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

انتظام سير العملية التعليمية

وخلال الزيارة تأكد رئيس منطقة الإسماعيلية من انتظام سير العملية التعليمية، وتفعيل الخطط العلاجية لتحسين مستوى الطلاب الذين لم يحققوا النسبة المطلوبة، وقام فضيلته بمناقشه الطلاب في المواد العلمية ومتابعه شرح المعلمين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تكريم الطلاب المشاركين في أوبريت بلادي

وعلى هامش الزيارة، قام فضيلته يرافقه هيثم حسني، نائب مجلس الآباء، بتكريم الطالبات اللاتي قدمن أوبريت استعراضي بعنوان «بلادي» خلال احتفالية المنطقة بذكرى تأسيس 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، الذي عقدته المنطقة يوم الخميس الماضي الموافق 6 من رمضان.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

رافق مدير الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، والأستاذ عماد العنتبلي، مدير إدارة التعاقدات والمخازن، في حضور الاستاذ سيد خليل، موجه اللغة الانجليزية.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

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